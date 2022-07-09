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Колишній гравець НБА вважає, що Україна має ставити перед собою найвищі цілі на Євробаскеті

Олександр Волков не бачить команди, яку ми не можемо обіграти
Баскетбол Збірна України
19:02
Колишній гравець НБА вважає, що Україна має ставити перед собою найвищі цілі на Євробаскеті

Почесний президент Федерації баскетболу України Олександр Волков впевнений, що збірна України має ставити перед собою найвищі цілі на Євробаскеті-2022:

«Жодна збірна в світі не може щоразу збирати сто відсотків усіх найсильніших. Завжди втручаються травми, сімейні справи… Нам потрібно спокійно вселити в хлопців упевненість. Почати говорити з ними про найвищі нагороди. Не «ура, ми вийшли з групи», а говорити про те, що потрібно боротися за медалі. Ставити максимальні завдання і мотивувати їх досягати.

Тут немає нічого фантастичного. Збірна України грала, тестувала себе з сильними суперниками. На сьогодні я не можу сказати, що в Європі є якась супер-збірна, яка нам не по зубах або на порядок нас сильніша. Ми здатні досягати найвищих цілей. У нас чудові потужні центрові, сильні форварди і захисники, різнопланові, талановиті гравці, такі як Михайлюк і Санон. Тому ми не повинні соромитися ставити перед собою найвищі завдання, вірити в себе і йти до самих вершин».

Раніше Волков заявив, що Святослав Михайлюк на Євробаскеті може проявити себе як один з найкращих гравців Європи.

Джерело: basketballua.com Сергій Лук'яненко
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