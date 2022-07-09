Волков: «Михайлюк проявить себе на Євробаскеті, як один з лідерів європейського баскетболу»
Колишній гравець НБА вважає, що Україна має ставити перед собою найвищі цілі на Євробаскеті
Олександр Волков не бачить команди, яку ми не можемо обіграти
19:02
Почесний президент Федерації баскетболу України Олександр Волков впевнений, що збірна України має ставити перед собою найвищі цілі на Євробаскеті-2022:
«Жодна збірна в світі не може щоразу збирати сто відсотків усіх найсильніших. Завжди втручаються травми, сімейні справи… Нам потрібно спокійно вселити в хлопців упевненість. Почати говорити з ними про найвищі нагороди. Не «ура, ми вийшли з групи», а говорити про те, що потрібно боротися за медалі. Ставити максимальні завдання і мотивувати їх досягати.
Тут немає нічого фантастичного. Збірна України грала, тестувала себе з сильними суперниками. На сьогодні я не можу сказати, що в Європі є якась супер-збірна, яка нам не по зубах або на порядок нас сильніша. Ми здатні досягати найвищих цілей. У нас чудові потужні центрові, сильні форварди і захисники, різнопланові, талановиті гравці, такі як Михайлюк і Санон. Тому ми не повинні соромитися ставити перед собою найвищі завдання, вірити в себе і йти до самих вершин».
Раніше Волков заявив, що Святослав Михайлюк на Євробаскеті може проявити себе як один з найкращих гравців Європи.
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