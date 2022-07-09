Колишній гравець НБА вважає, що Україна має ставити перед собою найвищі цілі на Євробаскеті

Почесний президент Федерації баскетболу України Олександр Волков впевнений, що збірна України має ставити перед собою найвищі цілі на Євробаскеті-2022:

Тут немає нічого фантастичного. Збірна України грала, тестувала себе з сильними суперниками. На сьогодні я не можу сказати, що в Європі є якась супер-збірна, яка нам не по зубах або на порядок нас сильніша. Ми здатні досягати найвищих цілей. У нас чудові потужні центрові, сильні форварди і захисники, різнопланові, талановиті гравці, такі як Михайлюк і Санон. Тому ми не повинні соромитися ставити перед собою найвищі завдання, вірити в себе і йти до самих вершин».