Оприлюднено календар матчів за участю збірної України на другому етапі кваліфікації ЧС-2023
Волков: «Михайлюк проявить себе на Євробаскеті, як один з лідерів європейського баскетболу»
Почесний президент ФБУ – про гравця НБА
17:54
Почесний президент Федерації баскетболу України Олександр Волков впевнений, що Святослав Михайлюк чудово проявить себе на Євробаскеті:
«Не думаю, що Михайлюку важко, оскільки він грав з дитинства в європейському баскетболі. Він молодець, що приїхав. Ігри з такими збірними, як Грузії та Іспанії, дадуть йому відчуття сьогоднішнього рівня європейського баскетболу. Потім ще дві гри наступного етапу відбору на чемпіонат світу. І я впевнений, що Михайлюк буде в хорошій формі і проявить себе на Євробаскеті, як один з лідерів європейського баскетболу. Впевнений, що він має для цього всі можливості».
Нагадаємо, в матчі проти Іспанії Михайлюк набрав 13 очок.
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