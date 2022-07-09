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Волков: «Михайлюк проявить себе на Євробаскеті, як один з лідерів європейського баскетболу»

Почесний президент ФБУ – про гравця НБА
Баскетбол Збірна України
17:54
Волков: «Михайлюк проявить себе на Євробаскеті, як один з лідерів європейського баскетболу»

Почесний президент Федерації баскетболу України Олександр Волков впевнений, що Святослав Михайлюк чудово проявить себе на Євробаскеті:

«Не думаю, що Михайлюку важко, оскільки він грав з дитинства в європейському баскетболі. Він молодець, що приїхав. Ігри з такими збірними, як Грузії та Іспанії, дадуть йому відчуття сьогоднішнього рівня європейського баскетболу. Потім ще дві гри наступного етапу відбору на чемпіонат світу. І я впевнений, що Михайлюк буде в хорошій формі і проявить себе на Євробаскеті, як один з лідерів європейського баскетболу. Впевнений, що він має для цього всі можливості».

Нагадаємо, в матчі проти Іспанії Михайлюк набрав 13 очок.

Джерело: basketballua.com Сергій Лук'яненко
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Олександр Волков Святослав Михайлюк

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