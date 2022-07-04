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Кращі моменти переможного матчу України проти Північної Македонії

Українці борються за вихід на чемпіонат світу-2023
Баскетбол Збірна України
23:05
Кращі моменти переможного матчу України проти Північної Македонії

Представляємо огляд матчу кваліфікації чемпіонату світу-2023 між збірними України та Північної Македонії (73:68).


Відзначимо, що збірна України гарантувала собі вихід в наступний раунд кваліфікації. 7 липня українці в Ризі зіграють свій останній матч в групі проти Іспанії.

Карен Агабекян
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Теги

збірна Північної Македонії (баскетбол) збірна України (баскетбол)

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