Багатскіс: «Після всіх тренувань і обговорень визначимо, хто не буде грати проти македонців»
Кращі моменти переможного матчу України проти Північної Македонії
Українці борються за вихід на чемпіонат світу-2023
23:05
Представляємо огляд матчу кваліфікації чемпіонату світу-2023 між збірними України та Північної Македонії (73:68).
Відзначимо, що збірна України гарантувала собі вихід в наступний раунд кваліфікації. 7 липня українці в Ризі зіграють свій останній матч в групі проти Іспанії.
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