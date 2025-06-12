Олег Гончар

Колишній капітан збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов висловився щодо мотивації продовжувати кар’єру після травми.

За інформацією ФБУ, баскетболіст, який уже має фінансову стабільність, заявив, що головною його ціллю є виступи за національну команду.

"Поки мене викликають у збірну. Коли закінчу виступати за неї, це означатиме кінець і клубної кар’єри".

Кравцов висловив готовність допомогти збірній влітку, хоча рішення залежить від тренерського штабу на чолі з Айнарсом Багатскісом, з яким він ще не спілкувався.

"Тренер формуватиме ростер і вирішуватиме, кого запрошувати. Я готовий — це моя головна мотивація".

У серпні збірна України стартує в прекваліфікації чемпіонату світу-2026 у групі А.

Нагадаємо, Кравцов оцінив перспективи Максима Кличка.