Кравцов розповів, коли закінчить кар'єру в збірній
Колишній капітан готовий допомогти команді
близько 1 години тому
Колишній капітан збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов висловився щодо мотивації продовжувати кар’єру після травми.
За інформацією ФБУ, баскетболіст, який уже має фінансову стабільність, заявив, що головною його ціллю є виступи за національну команду.
"Поки мене викликають у збірну. Коли закінчу виступати за неї, це означатиме кінець і клубної кар’єри".
Кравцов висловив готовність допомогти збірній влітку, хоча рішення залежить від тренерського штабу на чолі з Айнарсом Багатскісом, з яким він ще не спілкувався.
"Тренер формуватиме ростер і вирішуватиме, кого запрошувати. Я готовий — це моя головна мотивація".
У серпні збірна України стартує в прекваліфікації чемпіонату світу-2026 у групі А.
Нагадаємо, Кравцов оцінив перспективи Максима Кличка.