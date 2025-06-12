Кравцов заявив, що Максиму Кличку ще далеко до професійного рівня
Колишній капітан оцінив перспективи молодих гравців
27 хвилин тому
Колишній капітан збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов поділився думками про сина мера Києва Максима Кличка, який грає за молодіжну збірну та дебютував за національну команду.
«Кличко має розмір, але йому ще далеко до професійного рівня. Він пізно почав займатися баскетболом, тож усе попереду. Сподіваюся, за пару років він надолужить, і тоді я зможу дати повноцінну оцінку».
Чоловіча збірна України U-20 розпочала тренувальний збір перед чемпіонатом Європи в Дивізіоні А.
Розклад матчів групового раунду чемпіонату Європи:
Субота, 12 липня
Німеччина — Україна
Бельгія — Італія
Неділя, 13 липня
Україна — Бельгія
Італія — Німеччина
Понеділок, 14 липня
Німеччина — Бельгія
Італія — Україна
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