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Киянам буде непросто. «Будівельник» дізнався суперників по кваліфікації Ліги чемпіонів
У першому раунді відбору столична команда зустрінеться зі шведським колективом
«Будівельник» / Фото - ФБУКиївський «Будівельник» дізнався свій шлях, який необхідно буде пройти до основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.
Офіційна церемонія жеребкування єврокубкового турніру відбулася в Швейцарії. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Згідно з регламентом, 24 команди розіграють чотири путівки в основний раунд ( куди безпосередньо потрапили 28 команд ). Вони були розділені на шість кошиків згідно з рейтингом команд і країн, які вони представляють – «Будівельник» потрапив в четверту кошик, тому буде стартувати з першого кваліфікаційного раунду.
У першому раунді кияни зіграють з «Норрчопінг Долфінс» (Швеція).
У разі перемоги над шведами наступним суперником «Будівельника» стане «Бамберг» (Німеччина).
У заключному раунді кваліфікації потенційним суперником київського клубу стане найкраща команда з трійки – «Керавнос» ( Кіпр ), «Бенфіка» ( Португалія ) і «Голден Ігл» ( Косово ).
Для «Будівельника» це буде друга спроба пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів – в останньому для себе єврокубковому сезоні-2017/18 столична команда програла в другому відбірковому раунді.
Кваліфікаційні раунди Ліги чемпіонів в наступному сезоні планується почати 21 вересня.
Нагадаємо, «Будівельник» в сезоні-2022/23 отримає нового головного тренера. Кияни не продовжуватимуть співпрацю з Ігорсом Міглініексом.