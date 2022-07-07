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Хокей. Суперліга. Маріуполь - Донбас

Киянам буде непросто. «Будівельник» дізнався суперників по кваліфікації Ліги чемпіонів

У першому раунді відбору столична команда зустрінеться зі шведським колективом
Баскетбол Єврокубки
13:51
Киянам буде непросто. «Будівельник» дізнався суперників по кваліфікації Ліги чемпіонів
«Будівельник» / Фото - ФБУ
Київський «Будівельник» дізнався свій шлях, який необхідно буде пройти до основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Офіційна церемонія жеребкування єврокубкового турніру відбулася в Швейцарії. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Згідно з регламентом, 24 команди розіграють чотири путівки в основний раунд ( куди безпосередньо потрапили 28 команд ). Вони були розділені на шість кошиків згідно з рейтингом команд і країн, які вони представляють – «Будівельник» потрапив в четверту кошик, тому буде стартувати з першого кваліфікаційного раунду.

У першому раунді кияни зіграють з «Норрчопінг Долфінс» (Швеція).

У разі перемоги над шведами наступним суперником «Будівельника» стане «Бамберг» (Німеччина).

У заключному раунді кваліфікації потенційним суперником київського клубу стане найкраща команда з трійки – «Керавнос» ( Кіпр ), «Бенфіка» ( Португалія ) і «Голден Ігл» ( Косово ).

Для «Будівельника» це буде друга спроба пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів – в останньому для себе єврокубковому сезоні-2017/18 столична команда програла в другому відбірковому раунді.

Кваліфікаційні раунди Ліги чемпіонів в наступному сезоні планується почати 21 вересня.

Нагадаємо, «Будівельник» в сезоні-2022/23 отримає нового головного тренера. Кияни не продовжуватимуть співпрацю з Ігорсом Міглініексом.
Володимир Кириченко
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Теги

Будівельник Ліга чемпіонів (баскетбол)

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