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Леброн Джеймс розповів, чим займеться після завершення кар'єри

Лідер «Лейкерс» планує залишитися в баскетболі
Баскетбол НБА
16:25
Леброн Джеймс розповів, чим займеться після завершення кар'єри

Лідер «Лейкерс» Леброн Джеймс в інтерв'ю The Shop розповів, чим займеться після того, як завершить кар'єру.

«Звичайно, як тільки я дізнався про те, який контракт він підписав, то захотів так само. Я в темі. Вважаю це дійсно цікавим для себе варіантом. Так я отримаю і можливість залишитися в баскетболі, і при цьому ділитися розумінням гри з іншими. Безумовно, в першу чергу я завжди хотів би бути пов'язаний з баскетболом».

Леброн Джеймс офіційно став мільярдером.

Рене Тер Велде
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Теги

Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс

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