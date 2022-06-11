Леброн Джеймс офіційно став мільярдером
Леброн Джеймс розповів, чим займеться після завершення кар'єри
Лідер «Лейкерс» планує залишитися в баскетболі
Лідер «Лейкерс» Леброн Джеймс в інтерв'ю The Shop розповів, чим займеться після того, як завершить кар'єру.
«Звичайно, як тільки я дізнався про те, який контракт він підписав, то захотів так само. Я в темі. Вважаю це дійсно цікавим для себе варіантом. Так я отримаю і можливість залишитися в баскетболі, і при цьому ділитися розумінням гри з іншими. Безумовно, в першу чергу я завжди хотів би бути пов'язаний з баскетболом».
Леброн Джеймс офіційно став мільярдером.
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