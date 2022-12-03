Джеймс обігнав Абдул-Джаббара та став першим гравцем в історії НБА, який набрав 45 000 очок за кар'єру
Леброн Джеймс увійшов до топ-6 за всю історію НБА за кількістю ассистів
Лідер «Лейкерс» продовжує встановлювати нові рекорди
Леброн Джеймс / Фото - TwitterГоловна зірка та лідер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вийшов на 6-у позицію в історії НБА за результативними передачами за кар'єру.
У матчі з «Мілуокі Бакс» (133:129) Джеймс оформив 11 ассистів. Він довів загальний показник до позначки 10144 та обійшов іншу легенду легенду «Лейкерс» Меджіка Джонсона (10141).
Відзначимо, у Джеймса на це пішло більше поєдинків. 37-річний Леброн відіграв 1 381 матч в НБА, в активі Меджика 906 ігор.
Лідер НБА по передачам Джон Стоктон, у нього 15 806. На другому місці головний тренер «Далласа» Джейсон Кідд (12091), топ-3 замикає лідер «Фінікса» Кріс Пол (11071).
Напередодні Джеймс став першим гравцем в історії НБА, який набрав 45000 очок за кар'єру.
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