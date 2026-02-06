Олег Гончар

Легкий форвард і лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс відзначився черговим історичним досягненням у матчі регулярного чемпіонату НБА проти Філадельфія Сіксерс (119:115).

Джеймс набрав 17 очок і віддав 10 результативних передач.

Як повідомляє StatMuse, завдяки цьому виступу Джеймс обійшов легендарного Джона Стоктона та став найвіковішим гравцем в історії НБА, якому вдалося оформити дабл-дабл з очок і передач у матчі регулярного сезону. Рекорд було встановлено у віці 40 років.

У поточному сезоні Джеймс залишається ключовою фігурою Лейкерс. Він уже провів 32 матчі, в яких у середньому набирає 21,9 очка, робить 5,3 підбирання та віддає 6,7 передач.