Олег Гончар

Інсайдер ESPN Дейв Макменамін поділився реакцією лідерів Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса та Луки Дончича на продаж контрольного пакета акцій клубу Марку Волтеру за $10 мільярдів.

За словами Макменаміна, джерела, близькі до гравців, стверджують, що вони натхненні цією угодою та її потенційним впливом на команду.

«Наявність такого інвестора, як Волтер, не скасовує стелю зарплат, але дозволяє інвестувати в розвиток клубу. Ви можете витрачати більше на скаутів, аналітику, медичний персонал і відновлення, створюючи привабливе середовище для гравців, окрім переваг Каліфорнії».

Нова колективна угода НБА обмежує витрати, вводячи штрафи за перевищення ліміту зарплат, зокрема втрату драфт-піків і обмеження на обміни. Проте додаткові інвестиції можуть зміцнити інфраструктуру клубу.

«Лейкерс» належали родині Басс із 1979 року, коли Джеррі Басс придбав франшизу за $67,5 млн.