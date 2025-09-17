Олег Гончар

Український центровий Олексій Лень боротиметься за місце в основному складі Нью-Йорк Нікс на тренувальному таборі, який стартує 30 вересня, повідомляє ESPN.

Лень разом із Лендрі Шеметом, Малкольмом Брогдоном підписав контракт Exhibit 9, а Гаррісон Меттьюз, Мухаммед Діавара, Брайсон Уоррен, Метт Райан і Тосан Евбуомван підписали контраут на Exhibit 10.

Контракт Леня дає право на тренувальний табір, під час якого Олексій змагатиметься за єдине вакантне місце в фінальному ростері. Діавара, ймовірно, отримає двосторонній контракт.

Контракт Леня Exhibit 9 гарантує $15 тисяч компенсації у разі травми, на відміну від Exhibit 10, де такої умови немає.

Двосторонні контракти з Нікс отримали Трей Джеймісон і Кевін Маккалар, які гратимуть між основною командою та G-Лігою.

32-річний Лень, який у минулому сезоні грав за Сакраменто та Лейкерс.