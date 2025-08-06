Бродський лаконічно прокоментував дії Михайлюка, Леня та Скапінцева
Баскетболісти не захотіли грати за збірну України
близько 2 годин тому
Михайло Бродський / Фото: Dmytro Yevenko-ФБУ
Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський в Facebook відреагував на відмову гравців із США приїздити в національну збірну.
Раніше захисник "Юти" Святослав Михайлюк та центрові Олексій Лень і Дмитро Скапінцев відмовилися приїздити в національну збірну.
Бродський написав всього одне слово, яке характеризує дії гравців.
Сором
Нагадаємо, збірна України з баскетболу втратила Пустового і Новицького перед прекваліфікацією ЧС-2027.
Розклад матчів збірної України у прекваліфікації чемпіонату світу-2027.