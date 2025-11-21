Олег Гончар

32-річний український центровий мадридського Реалу Олексій Лень пропустив матч Євроліги проти литовського Жальгіріса.

Причина відсутності гравця тала травма правої ноги, яку він отримав раніше.

Лень дебютував за мадридський клуб 7 листопада в "ель класико" з Барселоною (101:92), де провів 12 хвилин і набрав 4 очки. З того часу зіграв ще два матчі, але травма змусила його пропустити гру з Більбао в чемпіонаті 16 листопада, де Реал переміг 89:78.

Минулий сезон Лень провів у Сакраменто та Лейкерс. У вересні 2025-го він підписав Exhibit 9 контракт з Нью-Йорк Нікс, але клуб відрахував українця, і Лень перейшов до Реала.