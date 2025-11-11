«Він саме той, хто нам був потрібен». Головний тренер Реала похвалив Леня після дебюту
В іспанському клубі задоволені трансфером
36 хвилин тому
Головний тренер мадридського Реала Серджо Скаріоло високо оцінив підписання українського центрового Олексія Леня після його яскравого дебюту в чемпіонаті Іспанії. Слова наводить Mundo Deportivo.
У своєму першому матчі за мадридський клуб Лень став найрезультативнішим гравцем команди, набравши 12 очок.
Ми вже певний час розуміли, що Олексій нам потрібен. Клуб ухвалив дуже мудре рішення, підписавши його в такий насичений сезон із великою кількістю ігор. Його фізичні дані, досвід і розуміння гри — це саме те, що має велику цінність для команди.
Близнюк продовжить кар’єру у чемпіонаті Тайваню.