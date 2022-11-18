«Сакраменто» з Ленем здобув п’яту перемогу поспіль, «Бруклін» обіграв «Портленд»
Лень провів п'ятий матч в регулярному сезоні НБА
Український центровий очок не набрав
18 листопада 12:33
Український центровий Олексій Лень зіграв свій п'ятий матч в регулярному чемпіонаті НБА.
«Сакраменто» українця обіграв «Сан-Антоніо» (130: 112). Лень провів на майданчику 1:37 хвилин, проте за цей час нічим не відзначився.
В середньому Лень проводить на майданчику 3 хвилини, за які набирає 1 очко і робить 0,6 підбирань.
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