Олег Гончар

Лос-Анджелес Лейкерс і Лос-Анджелес Кліпперс зацікавлені в підписанні 36-річного форварда Кевіна Лава після очікуваного викупу його контракту з Юти Джаз, повідомляє ClutchPoints.

Обидва клуби мають по одному вільному місцю в складі, але, за словами інсайдера Бретта Сігела, через обмеження першого порогу податку на розкіш ($1,1 млн для Лейкерс і $1,2 млн для Кліпперс) для підписання Лава на ветеранський контракт доведеться звільнити гравця.

Лав, п’ятиразовий учасник Матчу зірок, був обміняний із Маямі Хіт до Юти влітку 2025 року в рамках угоди за участю Джона Коллінза та Нормана Пауелла.

У сезоні 2024/2025 він зіграв 23 матчі за Хіт, набираючи 5,3 очка та 4,1 підбирання за гру.

Лав прагне продовжити кар’єру у великому місті, віддаючи перевагу Лос-Анджелесу, де народився та грав за UCLA. Нью-Йорк Нікс втратили інтерес до ветерана.

Для Лейкерс Лав може стати цінним через його дружбу з Леброном Джеймсом і чемпіонський досвід 2016 року з Кавальєрс.

Кліпперс приваблюють Лава зв’язком із тренером Тайроном Лу та ветеранським складом із Кваєм Леонардом і Джеймсом Гарденом.

Нагадаємо, Лука Дончич підписав трирічний контракт з Лейкерс на $165 млн.