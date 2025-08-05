Олег Гончар

Капітан баскетбольного клубу Старий Луцьк Олександр Прозапас приєднався до Сил оборони України і наразі проходить військову підготовку, повідомив офіційний Telegram-канал клубу.

25-річний захисник залишається частиною команди і за можливості братиме участь у її діяльності. У сезоні 2024/25 Прозапас зіграв 30 матчів у Суперлізі, набиравши в середньому 8,9 очка, 2,4 підбирання та 1,8 передачі за гру. Він був ключовим гравцем команди минулого сезону.

Клуб висловив підтримку своєму капітану:

«Дякуємо, друже, за круті виступи упродовж років, емоції та перемоги, які ми пережили та здобули разом. Впевнені, ще неодноразово побачимо твої фірмові «трійки» у кошиках наших суперників. А зараз бажаємо тобі всього найкращого!».

Нагадаємо, збірна України з баскетболу втратила Пустового і Новицького перед прекваліфікацією ЧС-2027.