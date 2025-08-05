Олег Гончар

Федерація баскетболу України (ФБУ) оголосила, що центрові Артем Пустовий і Ростислав Новицький не зіграють за національну команду в прекваліфікаційному турнірі до чемпіонату світу-2027, який стартує 6 серпня.

Пустовий пропустить матчі через сімейні обставини. 21-річний Новицький, який через проблеми з документами не може залишити США.

Також збірній не допоможуть Дмитро Скапінцев, Святослав Михайлюк та Олексій Лень, які проігнорували виклики до національної команди.

Через травму не зіграє захисник Віталій Зотов.

Україна відкриє турнір 6 серпня зіграє зі Швейцарією в Фрібурзі, а проти Словаччини в Братиславі, 8 серпня. Переможець групи вийде до другого раунду прекваліфікації.