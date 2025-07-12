Олег Гончар

Центровий збірної України Артем Пустовий став реальним кандидатом на повернення до Барселони після завершення контракту з Ховентутом, де він виступав у сезоні 2024/25, повідомляє Sport.es.

33-річний гравець, який уже захищав кольори каталонського клубу з 2018 по 2021 рік, розглядається як підсилення для позиції п’ятого номера після відходу сенегальця Юссуфи Фалла, який не виправдав очікувань.

Барселона шукає надійного центрового для ротації з Віллі Ернангомесом і Яном Весели, чия форма викликає сумніви через травми.

Пустовий відомий своєю захисною грою й він у минулому сезоні за Ховентут набирав 9,5 очка та 3,4 підбирання за 18 хвилин за гру.

Пустовий став пріоритетною ціллю для Барселони тому, що він є дешевою опцією на проблемні позиції.

Раніше Пустовий виступав за Обаройро, Гран Канарію та Мурсію.