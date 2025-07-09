Визначений розширений склад збірної України на матчі прекваліфікації чемпіонату світу
Підготовка до змагань розпочнеться 14 липня
17 хвилин тому
Фото: ФБУ
Тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився з розширеним складом у рамках підготовки до прекваліфікації чемпіонату світу-2027. Відзначимо, що підготовка до змагань розпочнеться 14 липня.
Захисники
Олександр Ковляр, Віталій Зотов, Іссуф Санон, Ілля Тиртишник, Максим Шульга, Святослав Михайлюк, Михайло Бублик
Форварди
Богдан Близнюк, Володимир Конєв, Іван Ткаченко, Артем Ковальов, Олександр Липовий, Андрій Войналович, Вячеслав Бобров, Владислав Семерич
Центрові
Максим Кличко, Данііл Сипало, Ростислав Новицький, В’ячеслав Кравцов, Артем Пустовий, Олексій Лень
Нагадаємо, що у серпні «синьо-жовті» зіграють з національними командами Швейцарії та Словаччини.