Розігруючий збірної України Олександр Ковляр висловився в інтерв’ю ФБУ про стартові матчів кваліфікації чемпіонату світу-2027 та поділився думками про ігри з Іспанією:

Хотілося б почати матч (з Данією) краще – в першу чергу з моєї сторони. Я схибив декілька своїх кидків, які я повинен забивати. Ми тримали фокус на гру та продовжували виконувати нашу роботу. На початку другої половини ми змогли переломити хід гри, рухали м’яч, почали забивати свої кидки, тому маємо позитивний результат. Зі всією повагою, не думаю, що Данія щось показала – старт матчу був на наших плечах. Це ми не показали те, що мали показати в першій чверті.

Мій спокій? Коли щось йде не так, я намагаюся заспокоїти себе, потім партнерів, намагаюся з кожним місяцем, роком виконувати психологічну роботу над собою, залишатися спокійним і не втрачати контроль, коли треба відіграватися. Це завжди має бути на мені, як на першому номері.

Я вважаю, що в нас є гарні шанси вдруге в історії вийти на чемпіонат світу. Зараз ми зробили два маленькі кроки до нашої мети. Треба й надалі грати в свою гру і в матчах проти Іспанії показати ще кращий баскетбол.

У іспанців завжди сильна команда і які гравці б в ростері в них не були, це завжди гравці, які можуть робити результат і створювати проблеми для суперників. Ми не повинні їх недооцінювати, маємо грати з максимальним фокусом та бажанням.