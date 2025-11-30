Відомо, яке місце у групі посідає збірна України після перемоги над Данією у відборі ЧС-2027
Синьо-жовті розташовуються на другій позиції
близько 10 годин тому
Фото: FIBA
Чоловіча збірна України з баскетболу після перемоги над Данією посідає друге місце у відбірковій групі А на чемпіонат світу-2027.
У паралельному матчі Іспанія здолала Грузію — 90:61. Іспанці, як і українці, здобули другу перемогу поспіль.
Турнірна таблиця групи А
1. Іспанія – 4 очки (+39 — різниця очок)
2. Україна – 4 (+30)
3. Данія – 0 (-27)
4. Грузія – 0 (-42)
Наступні поєдинки кваліфікації синьо-жовті проведуть 27 лютого та 2 березня 2026 року — суперником буде збірна Іспанії.
