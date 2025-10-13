Олег Гончар

Лос-Анджелес Лейкерс зацікавлені в обміні на зіркового форварда Мілвокі Бакс Янніса Адетокумбо, повідомляє інсайдер Йован Буха з Los Angeles Times.

Клуб готовий запропонувати конкурентний пакет, включаючи захисника Остіна Рівза, форварда Руї Хачімур та новачка Далтона Кнехта.

Влітку 2026 року Лейкерс матимуть три піки першого раунду драфту та три права обміну драфт-піками, що посилить їхню пропозицію для Бакс. Це дозволить ЛА скласти вагому угоду, попри обмеження через фінансові правила НБА.

У міжсезоння Мілвокі вели переговори з Нью-Йорк Нікс щодо Адетокумбо, який уже не виключає перехід в інший клуб. Грецька зірка може обрати велике місто Лос-Анджелеса як альтернативу Нью-Йорку, особливо з урахуванням присутності Леброна Джеймса в складі.

Адетокумбо, дворазовий MVP, має контракт на $54,1 млн у сезоні-2025/2026. Янніс в Лейкерс може грати з Леброном та Лукою Дончичем.