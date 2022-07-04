Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:05
Телемагазин
12:05
Стронгмен. Кубок України. Фестиваль - Звитяга нескорених

Лукашов і Пустовий не зіграють проти Північної Македонії в матчі відбору на ЧС-2023. Відома заявка збірної України

Поєдинок кваліфікації планетарного форуму в прямому ефірі дивіться на XSPORT
Баскетбол Збірна України
08:24
Лукашов і Пустовий не зіграють проти Північної Македонії в матчі відбору на ЧС-2023. Відома заявка збірної України
Чоловіча збірна України з баскетболу / Фото - ФБУ
4 липня, чоловіча збірна України з баскетболу зіграє другий матч третього ігрового вікна відбору на ЧС-2023, в якому на виїзді в Скоп'є зустрінеться з Північної Македонією.

Тренерський штаб визначився з фінальною заявкою команди на гру. З 14 баскетболістів, які знаходяться в розпорядженні Айнарса Багатскіса, участь в матчі не приймуть Артем Пустовий та Денис Лукашов, що грали проти грузин.

Дебютувати за національну команду зможе Артем Ковальов, також в заявку увійшов досвідчений центровий В'ячеслав Кравцов. Ці гравці не виходили на майданчик в грі проти Грузії.

Склад збірної України на матч проти Північної Македонії: Ілля Сидоров, Іссуф Санон, Віталій Зотов, Святослав Михайлюк, Павло Крутоус, Іван Ткаченко, Артем Ковальов, Сергій Павлов, В'ячеслав Бобров, В'ячеслав Петров, Дмитро Скапінцев та В'ячеслав Кравцов.

Матч Північна Македонія – Україна дивіться в прямому ефірі на телеканалі XSPORT. Початок – 19:00 за українським часом.

Нагадаємо, збірна України в номінально домашньому матчі першого етапу відбору на чемпіонат світу-2023 Ризі (Латвія) обіграла команду Грузії (79:66).
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Айнарс Багатскіс Денис Лукашов Артем Порожній В'ячеслав Кравцов

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Багатскіс: «Після всіх тренувань і обговорень визначимо, хто не буде грати проти македонців»
Багатскіс: «Після всіх тренувань і обговорень визначимо, хто не буде грати проти македонців»
Баскетбол Збірна України
03 липня 13:44
Грузини образилися на тренера збірної України. Він сказав їм попуститися і почитати книжки
Грузини образилися на тренера збірної України. Він сказав їм попуститися і почитати книжки
Баскетбол Збірна України
01 липня 23:00
Багатскіс розкрив план на гру кваліфікації чемпіонату світу-2023 з Грузією
Багатскіс розкрив план на гру кваліфікації чемпіонату світу-2023 з Грузією
Баскетбол Збірна України
01 липня 13:37
13 баскетболістів збірної Грузії вирушили до Риги на матч відбору до ЧС-2023 проти України
13 баскетболістів збірної Грузії вирушили до Риги на матч відбору до ЧС-2023 проти України
Баскетбол Збірна України
30 червня 10:29
Пустовий: «Потрібно будь-що-будь обігравати Македонію»
Пустовий: «Потрібно будь-що-будь обігравати Македонію»
Баскетбол Збірна України
29 червня 20:58
Багатскіс: «Міхайлюк проведе з нами всього чотири тренування»
Багатскіс: «Міхайлюк проведе з нами всього чотири тренування»
Баскетбол Збірна України
29 червня 19:55

Новини: Баскетбол

Лукашов і Пустовий не зіграють проти Північної Македонії в матчі відбору на ЧС-2023. Відома заявка збірної України
Лукашов і Пустовий не зіграють проти Північної Македонії в матчі відбору на ЧС-2023. Відома заявка збірної України
Збірна України
08:24
Багатскіс: «Після всіх тренувань і обговорень визначимо, хто не буде грати проти македонців»
Багатскіс: «Після всіх тренувань і обговорень визначимо, хто не буде грати проти македонців»
Збірна України
03 липня 13:44
Грузини образилися на тренера збірної України. Він сказав їм попуститися і почитати книжки
Грузини образилися на тренера збірної України. Він сказав їм попуститися і почитати книжки
Збірна України
01 липня 23:00
Україна у кваліфікації на чемпіонат світу з необхідною різницею обіграла Грузію
Україна у кваліфікації на чемпіонат світу з необхідною різницею обіграла Грузію
Збірна України
01 липня 21:19
Кваліфікація чемпіонату світу-2023. Україна – Грузія
Кваліфікація чемпіонату світу-2023. Україна – Грузія
Збірна України
01 липня 18:08
Головний тренер жіночої збірної Литви увійшов до тренерського штаб «Прометея»
Головний тренер жіночої збірної Литви увійшов до тренерського штаб «Прометея»
Суперліга
01 липня 15:24
Шенгелія, Цинцадзе та компанія потрапили в заявку збірної Грузії на матч відбору до ЧС-2023 проти України
Шенгелія, Цинцадзе та компанія потрапили в заявку збірної Грузії на матч відбору до ЧС-2023 проти України
Збірна України
01 липня 13:54
Багатскіс розкрив план на гру кваліфікації чемпіонату світу-2023 з Грузією
Багатскіс розкрив план на гру кваліфікації чемпіонату світу-2023 з Грузією
Збірна України
01 липня 13:37
Відомий склад збірної України на матч відбору ЧС-2023. Дивіться на XSPORT
Відомий склад збірної України на матч відбору ЧС-2023. Дивіться на XSPORT
Збірна України
01 липня 08:54
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
6
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Всі новини