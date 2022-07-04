Грузини образилися на тренера збірної України. Він сказав їм попуститися і почитати книжки
Лукашов і Пустовий не зіграють проти Північної Македонії в матчі відбору на ЧС-2023. Відома заявка збірної України
Поєдинок кваліфікації планетарного форуму в прямому ефірі дивіться на XSPORT
08:24
Чоловіча збірна України з баскетболу / Фото - ФБУ4 липня, чоловіча збірна України з баскетболу зіграє другий матч третього ігрового вікна відбору на ЧС-2023, в якому на виїзді в Скоп'є зустрінеться з Північної Македонією.
Тренерський штаб визначився з фінальною заявкою команди на гру. З 14 баскетболістів, які знаходяться в розпорядженні Айнарса Багатскіса, участь в матчі не приймуть Артем Пустовий та Денис Лукашов, що грали проти грузин.
Дебютувати за національну команду зможе Артем Ковальов, також в заявку увійшов досвідчений центровий В'ячеслав Кравцов. Ці гравці не виходили на майданчик в грі проти Грузії.
Склад збірної України на матч проти Північної Македонії: Ілля Сидоров, Іссуф Санон, Віталій Зотов, Святослав Михайлюк, Павло Крутоус, Іван Ткаченко, Артем Ковальов, Сергій Павлов, В'ячеслав Бобров, В'ячеслав Петров, Дмитро Скапінцев та В'ячеслав Кравцов.
Матч Північна Македонія – Україна дивіться в прямому ефірі на телеканалі XSPORT. Початок – 19:00 за українським часом.
Нагадаємо, збірна України в номінально домашньому матчі першого етапу відбору на чемпіонат світу-2023 Ризі (Латвія) обіграла команду Грузії (79:66).
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