Липовий травмувався перед матчами збірної України
Липовий не допоможе збірній Україні в найближчих матчах кваліфікації ЧС-2023
Форвард «Бонна» отримав серйозне пошкодження в грі півфінальної серії Бундесліги
21:16
Олександр Липовый / Фото - Getty ImagesФорвард збірної України Олександр Липовий не допоможе збірній України в липневих матчах відбору на ЧС-2023. Про це повідомляє журналіст Олександр Прошута в своєму Telegram-каналі.
Травма гомілкостопа, отримана українським легіонером «Бонна» в четвертому матчі півфінальної серії плей-офф Бундесліги проти «Баварії» виявилася досить серйозною.
За даними ряду джерел, відновлення капітана збірної України займе до 4 тижнів. Сам Липовий також підтвердив цю інформацію.
Таким чином, в липневих іграх проти Іспанії, Грузії та Північної Македонії Липовий не зіграє.
Реабілітацію Олександр буде проходити в Німеччині і повинен відновитися до початку підготовки збірної до Євробаскету-2022.
Нагадаємо, Липового викликали на матчі збірної України в кваліфікації чемпіонату світу-2023.
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