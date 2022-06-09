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Липовий не допоможе збірній Україні в найближчих матчах кваліфікації ЧС-2023

Форвард «Бонна» отримав серйозне пошкодження в грі півфінальної серії Бундесліги
Баскетбол Збірна України
21:16
Липовий не допоможе збірній Україні в найближчих матчах кваліфікації ЧС-2023
Олександр Липовый / Фото - Getty Images
Форвард збірної України Олександр Липовий не допоможе збірній України в липневих матчах відбору на ЧС-2023. Про це повідомляє журналіст Олександр Прошута в своєму Telegram-каналі.

Травма гомілкостопа, отримана українським легіонером «Бонна» в четвертому матчі півфінальної серії плей-офф Бундесліги проти «Баварії» виявилася досить серйозною. 

За даними ряду джерел, відновлення капітана збірної України займе до 4 тижнів. Сам Липовий також підтвердив цю інформацію. 

Таким чином, в липневих іграх проти Іспанії, Грузії та Північної Македонії Липовий не зіграє. 

Реабілітацію Олександр буде проходити в Німеччині і повинен відновитися до початку підготовки збірної до Євробаскету-2022. 

Нагадаємо, Липового викликали на матчі збірної України в кваліфікації чемпіонату світу-2023.

Володимир Кириченко
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Олександр Липовий

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