Липовий травмувався перед матчами збірної України

Українець залишив майданчик зі сторонньою допомогою

Форвард збірної України Олександр Липовий травмувався в четвертому матчі півфінальної серії плей-офф чемпіонату Німеччини між «Бонном» і «Баварією».



Липовий в середині третьої чверті зіткнувся з гравцем своєї команди Джеремі Морганом і підвернув щиколотку. Майданчики українець залишав зі сторонньою допомогою. При цьому, про характер травми не повідомляється.

Липовий на момент отримання травми провів на майданчику 4 хвилини і 7 секунд, за які здійснив 2 підбори і зробив 1 передачу.

Відзначимо, що «Бонн» виграв у «Баварії» з рахунком 83:80 і зрівняв рахунок в серії – 2:2.

Нагадаємо, Липового викликали на матчі збірної України в кваліфікації чемпіонату світу-2023.