Липовий: «Лень сказав, що точно буде грати на чемпіонаті Європи»
Липовий травмувався перед матчами збірної України
Українець залишив майданчик зі сторонньою допомогою
Форвард збірної України Олександр Липовий травмувався в четвертому матчі півфінальної серії плей-офф чемпіонату Німеччини між «Бонном» і «Баварією».
Липовий в середині третьої чверті зіткнувся з гравцем своєї команди Джеремі Морганом і підвернув щиколотку. Майданчики українець залишав зі сторонньою допомогою. При цьому, про характер травми не повідомляється.
Липовий на момент отримання травми провів на майданчику 4 хвилини і 7 секунд, за які здійснив 2 підбори і зробив 1 передачу.
Відзначимо, що «Бонн» виграв у «Баварії» з рахунком 83:80 і зрівняв рахунок в серії – 2:2.
Нагадаємо, Липового викликали на матчі збірної України в кваліфікації чемпіонату світу-2023.
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