Литовський клуб призначив головним тренером колишнього наставника Будівельника
46-річний фахівець із досвідом роботи в Україні, Китаї та країнах Балтії очолив команду в Литві
близько 2 годин тому
Литовська Йонава оголосила про призначення 46-річного Паулюса Юдоніса головним тренером.
Минулого сезону фахівець працював у Китаї, очолюючи команду Фуцзянь у китайській лізі CBA.
Юдоніс має багатий тренерський досвід. З 2012 по 2014 рік він входив до тренерського штабу київського Будівельника.
Також працював головним тренером або асистентом у кількох литовських клубах, зокрема Жальгіріс Каунас і Невежис Кедайняй, а в Естонії обіймав посаду спортивного директора клубу Рапла.
У сезоні 2024/2025 Йонава посіла четверте місце в чемпіонаті Литви з українськими баскетболістами Віталієм Зотовим та Богданом Близнюком у складі.
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