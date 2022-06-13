«Х'юстон» не обміняє Уолла на Уестбрука без піку першого раунду
«Міннесота» шукає варіанти обміну Д'Анджело Расселла
Контракт захисника закінчується після закінчення наступного сезону
«Міннесота» готова розлучитися з Д'Анджело Расселом і шукає варіанти обміну захисника, повідомляє інсайдер The Ringer Кевін О'Коннор. Контракт Д'Анджело закінчується після закінчення наступного сезону.
Расселл виявився в «Міннесоті» в результаті обміну з «Голден Стейт». Натомість «Уорріорз» отримали Ендрю Віггінс, Захищений пік першого раунду і пік другого раунду.
Ендрю Віггінс продовжить захищати кольори «Голден Стейт».
Коментарі 0