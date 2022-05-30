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Віггінс продовжить захищати кольори «Голден Стейт»

«Уорріорз» запевнили Ендрю, що не збираються обмінювати його
Баскетбол НБА
13:00
Віггінс продовжить захищати кольори «Голден Стейт»

«Голден Стейт» не планують розлучатися з легким форвардом Ендрю Віггінс, Повідомляє журналіст ESPN зак Лоу.

За інформацією джерела, «Уорріорз» запевнили Ендрю в тому, що не збираються робити його частиною наступної угоди. Раніше була інформація, що в Уіггінс зацікавлений «Клівленд».

«Голден Стейт» стали переможцями Західної конференції, а в фіналі НБА «Уорріорз» зустрінуться з «Бостоном».

Рене Тер Велде
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Голден Стейт Уорріорз

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