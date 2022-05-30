Віггінс продовжить захищати кольори «Голден Стейт»
«Уорріорз» запевнили Ендрю, що не збираються обмінювати його
«Голден Стейт» не планують розлучатися з легким форвардом Ендрю Віггінс, Повідомляє журналіст ESPN зак Лоу.
За інформацією джерела, «Уорріорз» запевнили Ендрю в тому, що не збираються робити його частиною наступної угоди. Раніше була інформація, що в Уіггінс зацікавлений «Клівленд».
«Голден Стейт» стали переможцями Західної конференції, а в фіналі НБА «Уорріорз» зустрінуться з «Бостоном».
Коментарі 0