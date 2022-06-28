Мішула: «Мене запросили до лав збірної України. Я обов'язково приїду »
Мішула покинув табір збірної України і не зіграє в липневих матчах відбору на ЧС-2023
Причина від'їзду розігруючого невідома
19:46
Олександр Мішула / Фото - ФБУЧоловіча національна збірна України проводить заключний етап підготовки перед матчами кваліфікації ЧС-2023.
Команда Айнарса Багатскіса тренується в Ризі, де буде протистояти команді Грузії.
В даний час під керівництвом тренерського штабу працюють 14 баскетболістів. Про це повідомляє прес-служба ФБУ.
Нагадаємо, раніше до команди приєднався захисник «Торонто Репторс» Святослав Михайлюк, В той час як покинув табір збірної розігруючий Олександр Мішула.
В рамках кваліфікації чемпіонату світу-2022 підопічні Багатскіса 1 та 7 липня в Ризі прийме команди Грузії та Іспанії. 4 липня українська збірна проведе виїзний матч проти Північної Македонії.
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