Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:00
Світовий бокс. Тижневик

Мішула покинув табір збірної України і не зіграє в липневих матчах відбору на ЧС-2023

Причина від'їзду розігруючого невідома
Баскетбол Збірна України
19:46
Мішула покинув табір збірної України і не зіграє в липневих матчах відбору на ЧС-2023
Олександр Мішула / Фото - ФБУ
Чоловіча національна збірна України проводить заключний етап підготовки перед матчами кваліфікації ЧС-2023. 

Команда Айнарса Багатскіса тренується в Ризі, де буде протистояти команді Грузії.

В даний час під керівництвом тренерського штабу працюють 14 баскетболістів. Про це повідомляє прес-служба ФБУ.

Нагадаємо, раніше до команди приєднався захисник «Торонто Репторс» Святослав Михайлюк, В той час як покинув табір збірної розігруючий Олександр Мішула.

В рамках кваліфікації чемпіонату світу-2022 підопічні Багатскіса 1 та 7 липня в Ризі прийме команди Грузії та Іспанії. 4 липня українська збірна проведе виїзний матч проти Північної Македонії.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олександр Мішула Айнарс Багатскіс

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Багатскіс: «Приїзд Михайлюка – ковток свіжого повітря, але будуть певні проблеми»
Багатскіс: «Приїзд Михайлюка – ковток свіжого повітря, але будуть певні проблеми»
Баскетбол Збірна України
26 червня 18:50
Багатскіс: «Нам не вистачало свіжості в задній лінії»
Багатскіс: «Нам не вистачало свіжості в задній лінії»
Баскетбол Збірна України
26 червня 11:46
Спаррінг пройшов успішно. Збірна України засмутила Словаччину в товариському матчі
Спаррінг пройшов успішно. Збірна України засмутила Словаччину в товариському матчі
Баскетбол Збірна України
25 червня 09:21
Багатскіс: «Хлопці постійно думають про те, що відбувається в Україні»
Багатскіс: «Хлопці постійно думають про те, що відбувається в Україні»
Баскетбол Збірна України
24 червня 09:38
Багатскіс поділився очікуваннями від матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023
Багатскіс поділився очікуваннями від матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023
Баскетбол Збірна України
22 червня 13:29
Багатскіс: «Міхайлюк і Лінь дуже хочуть грати за збірну і, думаю, скоро будуть у нас»
Багатскіс: «Міхайлюк і Лінь дуже хочуть грати за збірну і, думаю, скоро будуть у нас»
Баскетбол Збірна України
20 червня 22:35

Новини: Баскетбол

У росії до 20 грудня продовжили арешт дворазової олімпійської чемпіонки з США
У росії до 20 грудня продовжили арешт дворазової олімпійської чемпіонки з США
В Європі
20:57
Мішула покинув табір збірної України і не зіграє в липневих матчах відбору на ЧС-2023
Мішула покинув табір збірної України і не зіграє в липневих матчах відбору на ЧС-2023
Збірна України
19:46
Михайлюк: «Спочатку був націлений приїхати на Євробаскет, але зараз є можливість вийти на ЧС-2023»
Михайлюк: «Спочатку був націлений приїхати на Євробаскет, але зараз є можливість вийти на ЧС-2023»
Збірна України
16:42
Пустовий припинив співпрацю з «Гран-Канарією»
Пустовий припинив співпрацю з «Гран-Канарією»
Українські легіонери
15:25
Ірвінг продовжить захищати кольори «Брукліна»
Ірвінг продовжить захищати кольори «Брукліна»
НБА
09:40
Джон Уолл продовжить кар'єру в «Кліпперс»
Джон Уолл продовжить кар'єру в «Кліпперс»
НБА
08:20
Команда Сербії – переможець ЧС з баскетболу 3х3 серед чоловіків. Франція – найкраща серед жінок
Команда Сербії – переможець ЧС з баскетболу 3х3 серед чоловіків. Франція – найкраща серед жінок
В Європі
27 червня 10:24
Багатскіс: «Приїзд Михайлюка – ковток свіжого повітря, але будуть певні проблеми»
Багатскіс: «Приїзд Михайлюка – ковток свіжого повітря, але будуть певні проблеми»
Збірна України
26 червня 18:50
Михайлюк допоможе збірній України в липневих матчах
Михайлюк допоможе збірній України в липневих матчах
Збірна України
26 червня 12:17
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
10
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
07:21
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
Теніс Grand Slam
27 червня 12:01
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Бокс Професійний бокс
21 червня 16:20
3
Всі новини