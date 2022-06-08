Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:20
Змішані єдиноборства. Combate Global 7

У матчі проти України збірну Грузії посилять гравці НБА

Грузинська команда буде в більш сильному складі ніж в першому матчі
Баскетбол Збірна України
09:44
У матчі проти України збірну Грузії посилять гравці НБА

За словами менеджера збірної України Андрія Лебедєва в інтерв'ю прес-службі ФБУ, команду Грузії в липні на матчах відбору на чемпіонат світу-2023 посилять гравці з НБА.

«Я особисто спілкування з представниками грузинської федерації, і вони обіцяють, що у них гратимуть всі найсильніші — у тому числі гравці НБА Гога Бітадзе та Сандро Мамукелашвілі. Наскільки це правда, я не знаю. Латвційці, наприклад, вже також тренуються великим складом із молодими гравцями і в тому числі с Давісом Бертансом, який ще нещодавно грав у фіналі західної конференції НБА за Даллас. Він працює у національній команді з першого дня кемпу і сказав, що гратиме за збірну обов’язково».

Україна 1 липня в Ризі зіграє проти Грузії, а 7 липня з Іспанією, а 4 липня в виїзному матчі буде протистояти команді Північної Македонії.

Нагадаємо, раніше став відомий список гравців збірної України, які готуються до матчів відбору на ЧС-2023.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Андрій Лебедєв

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Менеджер збірної України з баскетболу: «У нас відкрите питання по Близнюку, Рендлу, Михайлюку та Леню»
Менеджер збірної України з баскетболу: «У нас відкрите питання по Близнюку, Рендлу, Михайлюку та Леню»
Баскетбол Збірна України
07 червня 13:24

Новини: Баскетбол

Збірна України в червні проведе два товариських матчі
Збірна України в червні проведе два товариських матчі
Збірна України
19:58
Одна з головних зірок Євроліги продовжить кар'єру в НБА
Одна з головних зірок Євроліги продовжить кар'єру в НБА
В Європі
11:54
У матчі проти України збірну Грузії посилять гравці НБА
У матчі проти України збірну Грузії посилять гравці НБА
Збірна України
09:44
«Юта» відмовила кільком клубам в обміні Мітчелла
«Юта» відмовила кільком клубам в обміні Мітчелла
НБА
07 червня 21:40
«Портленд» зацікавлений в послугах Біла і Лавина
«Портленд» зацікавлений в послугах Біла і Лавина
НБА
07 червня 15:35
Менеджер збірної України з баскетболу: «У нас відкрите питання по Близнюку, Рендлу, Михайлюку та Леню»
Менеджер збірної України з баскетболу: «У нас відкрите питання по Близнюку, Рендлу, Михайлюку та Леню»
Збірна України
07 червня 13:24
Липовий травмувався перед матчами збірної України
Липовий травмувався перед матчами збірної України
Українські легіонери
07 червня 10:35
Став відомий список гравців збірної України, які готуються до матчів відбору на ЧС-2023. Лєнь та Михайлюк – під питанням
Став відомий список гравців збірної України, які готуються до матчів відбору на ЧС-2023. Лєнь та Михайлюк – під питанням
Збірна України
06 червня 20:55
Українські команди вперше в історії не зіграють на чемпіонаті Європи з баскетболу 3x3
Українські команди вперше в історії не зіграють на чемпіонаті Європи з баскетболу 3x3
В Європі
06 червня 16:23
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Всі новини