Олег Гончар

Instagram-модель Caribeancurlss звинуватила центрового Лос-Анджелес Лейкерс Деандре Ейтона в тому, що його охорона залишила її в ізольованому місці на островах Теркс і Кайкос після того, як вона відмовилася від інтимної близькості.

«Охорона Ейтона залишила мене посеред на Теркс і Кайкос, бо я не захотіла займатися з ним сексом».

Пізніше вона уточнила, що Ейтон особисто не причетний до інциденту, а проблема була з його місцевим водієм та охороною, який зробив небажані домагання та залишив її на дорозі, коли вона відмовила.

Модель наголосила, що прилетіла на острови самостійно, а не за запрошенням Ейтона, і була на вечірці, де він також був присутній.

27-річний Ейтон, перший номер драфту НБА 2018 року, приєднався до Лейкерс у липні 2025 року, підписавши дворічний контракт на $16,6 млн після викупу контракту з Портленд Трейл Блейзерс.

У сезоні 2024/25 за Портленд він зіграв 40 матчів, набираючи в середньому 14,4 очка, 10,2 підбирання та 1,6 передачі за 30,2 хвилини.є

Ейтон і Лейкерс поки не коментували ситуацію.

Нагадаємо, лідер Лейкерс Лука Дончич позбавився зайвої ваги.