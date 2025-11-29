Михайлюк допоміг Юті перервати 4-матчеву серію поразок, Лейкерс обіграли Даллас
Денвер поступився Сан-Антоні, Орландо переграло Детройт
близько 21 години тому
НБА. Кубок
Атланта – Клівленд 130:123 (33:23, 27:39, 37:28, 33:33)
Атланта: Александер-Вокер 30, Джонсон 29 + 12 підбирань + 12 передач, Оконгву 18 + 7 підбирань, Рісаше 14, Деніелс 10 + 8 підбирань + 9 передач – старт ; Крейчі 14, Гує 12, Кеннард 3, Воллес 0.
Клівленд: Мітчелл 42, Е. Моблі 20 + 14 підбирань + 7 передач, Хантер 16, Гарленд 15 + 10 передач + 5 втрат, Аллен 8 + 8 підбирань – старт ; Тайсон 9, Вейд 5, Томлін 5, Болл 3, Ненс 0.
Бруклін – Філадельфія 103:115 (23:31, 25:32, 27:24, 28:28)
Бруклін: Демін 23 + 9 підбирань , Клауні 16 + 7 підбирань, Менн 14 + 6 передач, Клекстон 12 + 5 втрат, З. Вільямс 10 – старт ; Мартін 16, Вольф 5, Павелл 4, Шарп 3, Вілсон 0.
Філадельфія: Максі 22 + 9 підбирань + 7 передач, Граймс 19 + 9 передач + 5 втрат, Джордж 14, Барлоу 10 + 10 підбирань, Драммонд 7 – старт ; Маккейн 20+5 перехоплень, Бона 13, Вокер 4, Едвардс 4, Брум 2, Лаурі 0.
Детройт – Орландо 109:112 (33:31, 25:28, 26:30, 25:23)
Детройт: Каннінгем 39 + 13 підбирань + 11 передач + 8 втрат, Харріс 18, Дюрен 16 + 12 підбирань + 4 блок-шоти + 5 втрат, Д. Робінсон 9, Томпсон 8 + 7 підбирань – старт ; Стюарт 8, Леверт 7, Айві 3, Рід 1, Грін 0, Дженкінс 0, Холланд 0.
Орландо: Бейн 37 + 8 підбирань, Ф. Вагнер 21 + 7 підбирань, Саггс 14, да Сілва 8, Картер 8 + 11 підбирань – старт ; Блек 16, Бітадзе 4, Айзек 4, Джонс 0.
Індіана – Вашингтон 119:86 (30:24, 34:28, 30:21, 25:13)
Індіана: Сіакам 24 + 11 підбирань, Матурін 20, Хафф 12 + 4 блок-шота, Вокер 10 + 7 підбирань, Шеппард 9 – старт ; Макконнелл 14 + 8 передач, Джексон 10, Метьюз 9, Бредлі 5, Робінсон-Ерл 3 + 11 підбирань, Пітер 3, Денніс 0.
Вашингтон: Сарр 24 + 8 підбирань, Міддлтон 12, Макколлум 11, Кулібалі 11, Джордж 5 – старт ; Вітмор 8, Керрінгтон 6 + 7 підбирань, Вукчевич 5, Райлі 4, Шемпені 0, Бренем 0, Купер 0, Джонсон 0.
Нью-Йорк – Мілвокі 118:109 (33:37, 28:25, 31:26, 26:21)
Нью-Йорк: Брансон 37, Макбрайд 19, Харт 19 + 15 підбирань + 7 передач, Бріджес 14, Таунс 9 + 10 підбирань – старт ; Кларксон 6, Робінсон 6 + 7 підбирань, Колек 5, Ябуселе 3.
Мілвокі: Я. Адетокумбо 30 + 15 підбирань + 8 передач, Грін 18, Роллінз 13 + 6 передач, Тернер 10, Трент 3 – старт ; Кузма 20, Ентоні 7, Г. Харріс 5, Портіс 3.
Шарлотт – Чикаго 123:116 (32:29, 35:33, 26:32, 30:22)
Шарлотт: Міллер 27, Бріджес 22 + 8 підбирань + 7 передач, Болл 16 + 7 підбирань + 8 передач, Кніппел 12, Колкбреннер 7 – старт ; Секстон 21, Джеймс 9, Менн 5, Діабате 4+8 підбирань, Макнілі 0.
Чикаго: Гідді 25 + 11 підбирань + 9 передач, Уайт 25, Вучевич 13 + 14 підбирань, Хертер 11, Бузеліс 8 – старт ; Джонс 16+5 перехоплень, Сміт 6, Досунму 5, Вільямс 5, Картер 2, Філіпс 0.
Денвер – Сан-Антоніо 136:139 (33:41, 41:18, 30:44, 32:36)
Денвер: Дж. Мюррей 37 + 7 передач, К. Джонсон 28, Йокич 21 + 9 підбирань + 10 передач, Вотсон 15, Джонс 9 – старт ; Хардвей 15, Ннаджі 4, Валанчюнас 4+8 підбирань, Б. Браун 3.
Сан-Антоніо: Васселл 35, Шемпені 25 + 10 підбирань, Фокс 15 + 12 передач, Корнет 12, Барнс 10 – старт ; К. Джонсон 14 + 8 підбирань, Харпер 11, Олінік 7, Сохан 4, Браян 3, Вотерс 3.
Оклахома – Фінікс 123:119 (25:25, 31:27, 38:30, 29:37)
Оклахома: Гілджес-Александер 37 + 8 передач, Холмгрен 23 + 8 підбирань, Воллес 14, Джейлен Вільямс 11 + 8 передач, Дорт 7 – старт ; Джейлін Вільямс 14, Джо 10, Карузо 4+7 підбирань, К. Вільямс 3, Мітчелл 0.
Фінікс: Гіллеспі 24, Букер 21 + 8 підбирань + 6 передач + 5 втрат, Брукс 19, Вільямс 13 + 14 підбирань, О’Ніл 11 + 7 підбирань – старт ; Гудвін 14, Буей 9, Ігодаро 6, Річардс 2, Хейс-Девіс 0.
Юта – Сакраменто 128:119 (30:27, 32:24, 28:22, 38:46)
Юта: Джордж 31 + 6 передач, Маркканен 28 + 7 підбирань, Михайлюк 9, Нуркич 9 + 11 підбирань + 9 передач, Бейлі 5 – старт ; Сенсабо 20, Коллієр 9+7 передач, Лав 9+7 підбирань, Філіпповські 8+7 підбирань, Клейтон 0.
Сакраменто: Лавін 34 + 6 передач, Мюррей 23 + 10 підбирань, Вестбрук 16 + 12 підбирань + 14 передач, Дерозан 16, Юбенкс 2 – старт ; Рейно 19, Монк 5, Елліс 2, Ачіува 2, Кліффорд 0.
Кліпперс – Мемфіс 107:112 (35:24, 28:26, 18:28, 26:34)
Кліпперс: Леонард 39, Харден 23 + 7 підбирань + 11 передач + 5 втрат, Данн 11 + 7 підбирань + 5 перехоплень, Коллінз 10 + 7 підбирань, Зубац 9 + 11 підбирань – старт ; Браун 5, Пол 5, Сендерс 3, Батюм 2.
Мемфіс: Джарен Джексон 24, В. Вільямс 16, Веллс 13, Кауард 7, Іді 5 + 21 підбір – старт ; Альдама 13+7 підбирань, Лендейл 12+7 підбирань, Колдвелл-Поуп 12, Спенсер 10, Кончар 0.
Лейкерс – Даллас 129:119 (28:22, 32:40, 38:32, 31:25)
Лейкерс: Рівз 38 + 8 підбирань, Дончич 35 + 11 передач, Ейтон 17 + 8 підбирань, Хатімура 14, Джеймс 13 + 7 передач – старт ; Вінсент 6, Хейс 6, Ларевія 0, Клебер 0.
Даллас: Вашингтон 22 + 9 підбирань, Нембхард 17, Крісті 13, Флегг 13 + 7 підбирань + 11 передач, Девіс 12 – старт ; Маршалл 16 + 7 підбирань, Вільямс 11, Томпсон 10, Геффорд 5, Харді 0, Пауелл 0, Калеб Мартін 0.
