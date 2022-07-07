Михайлюк назвав причину, через яку Лень не грає за збірну України в кваліфікації чемпіонату світу-2023

Свят впевнений, що Олексій поїде на Євробаскет-2022

Фото: НБА

Захисник збірної України та «Торонто» Святослав Михайлюк розповів, чому ще один представник НБА Олексій Лень не грає в кваліфікації чемпіонату світу-2023.



«Торонто» завершив сезон у плей-оф наприкінці квітня. Коли ви розпочали підготовку до нового сезону?

Тренуватися я розпочав вже майже через місяць – 26 травня.

Була інформація, що ви займалися в одному залі з Олексієм Ленем. Це тому, що у вас один агент?

Це також. Але і Олексія я знаю дуже-дуже довго.

Тоді розкажіть, чому Лень не зміг приїхати до збірної разом із вами?

Він не зміг приїхати по стану здоров’я – у нього деякі проблеми зі спиною. Думаю, якщо би у нього все було в порядку, він також був би у збірній. Він має приїхати до збірної України на Євробаскет-2022.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться заключна зустріч першого раунда відбору ЧС-2023 Україна – Іспанія, трансляція якої пройде на телеканалі XSPORT та порталі XSPORT.ua. Початок – 7 липня о 19:00.