Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:50
live
Баскетбол. Чемпіонат світу 2023. Кваліфікація. Україна – Іспанія. Пряма трансляція
19:40
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Україна - Данія

Михайлюк назвав причину, через яку Лень не грає за збірну України в кваліфікації чемпіонату світу-2023

Свят впевнений, що Олексій поїде на Євробаскет-2022
Баскетбол Збірна України
17:58
Михайлюк назвав причину, через яку Лень не грає за збірну України в кваліфікації чемпіонату світу-2023
Фото: НБА

Захисник збірної України та «Торонто» Святослав Михайлюк розповів, чому ще один представник НБА Олексій Лень не грає в кваліфікації чемпіонату світу-2023.

«Торонто» завершив сезон у плей-оф наприкінці квітня. Коли ви розпочали підготовку до нового сезону?

Тренуватися я розпочав вже майже через місяць – 26 травня.

Була інформація, що ви займалися в одному залі з Олексієм Ленем. Це тому, що у вас один агент?

Це також. Але і Олексія я знаю дуже-дуже довго.

Тоді розкажіть, чому Лень не зміг приїхати до збірної разом із вами?

Він не зміг приїхати по стану здоров’я – у нього деякі проблеми зі спиною. Думаю, якщо би у нього все було в порядку, він також був би у збірній. Він має приїхати до збірної України на Євробаскет-2022.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться заключна зустріч першого раунда відбору ЧС-2023 Україна – Іспанія, трансляція якої пройде на телеканалі XSPORT та порталі XSPORT.ua. Початок – 7 липня о 19:00.  

Джерело: sport.ua Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

збірна України (баскетбол) Святослав Михайлюк Олексій Лінь

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Ситуація інша у порівнянні з лютим». Чемпіони світу іспанці не допускають недооцінки збірної України
«Ситуація інша у порівнянні з лютим». Чемпіони світу іспанці не допускають недооцінки збірної України
Баскетбол Збірна України
16:36
Бобров: «Нам під силу грати проти Іспанії»
Бобров: «Нам під силу грати проти Іспанії»
Баскетбол Збірна України
11:06
Відома заявка збірної України на матч проти Іспанії
Відома заявка збірної України на матч проти Іспанії
Баскетбол Збірна України
06 липня 19:38
Форвард збірної України розповів, як перемогти іспанців в заключному матчі першого раунду кваліфікації ЧС-2023
Інтерв'ю Форвард збірної України розповів, як перемогти іспанців в заключному матчі першого раунду кваліфікації ЧС-2023
Баскетбол Збірна України
06 липня 11:38
Михайлюк встановив особистий рекорд результативності за українську збірну
Михайлюк встановив особистий рекорд результативності за українську збірну
Баскетбол Збірна України
05 липня 16:54
Разом з Україною. Визначилися всі учасники другого раунду кваліфікації ЧС-2023
Разом з Україною. Визначилися всі учасники другого раунду кваліфікації ЧС-2023
Баскетбол Збірна України
05 липня 10:14

Новини: Баскетбол

Михайлюк назвав причину, через яку Лень не грає за збірну України в кваліфікації чемпіонату світу-2023
Михайлюк назвав причину, через яку Лень не грає за збірну України в кваліфікації чемпіонату світу-2023
Збірна України
17:58
«Ситуація інша у порівнянні з лютим». Чемпіони світу іспанці не допускають недооцінки збірної України
«Ситуація інша у порівнянні з лютим». Чемпіони світу іспанці не допускають недооцінки збірної України
Збірна України
16:36
Сьогодні збірна України зустрінеться з титулованими іспанцями в матчі кваліфікації ЧС-2023
Сьогодні збірна України зустрінеться з титулованими іспанцями в матчі кваліфікації ЧС-2023
Збірна України
15:51
Україна – Іспанія. Фінішний бій за турнірні позиції
Україна – Іспанія. Фінішний бій за турнірні позиції
Прогнози
15:02
Киянам буде непросто. «Будівельник» дізнався суперників по кваліфікації Ліги чемпіонів
Киянам буде непросто. «Будівельник» дізнався суперників по кваліфікації Ліги чемпіонів
Єврокубки
13:51
Бобров: «Нам під силу грати проти Іспанії»
Бобров: «Нам під силу грати проти Іспанії»
Збірна України
11:06
Байден пообіцяв допомогти родині заарештованої у росії дворазової олімпійської чемпіонки
Байден пообіцяв допомогти родині заарештованої у росії дворазової олімпійської чемпіонки
В Європі
07:44
Відома заявка збірної України на матч проти Іспанії
Відома заявка збірної України на матч проти Іспанії
Збірна України
06 липня 19:38
«Будівельник» після повномасштабного вторгнення росії втратив головного тренера
«Будівельник» після повномасштабного вторгнення росії втратив головного тренера
Суперліга
06 липня 19:09
Всі новини

Популярні новини

Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
7
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Екс-наречена Кличко повернулася на великий екран. Перше фото Панеттьері зі знімального майданчика
Бокс Професійний бокс
02 липня 14:37
1
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини