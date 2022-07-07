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Сьогодні збірна України зустрінеться з титулованими іспанцями в матчі кваліфікації ЧС-2023

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Баскетбол Збірна України
15:51
Сьогодні збірна України зустрінеться з титулованими іспанцями в матчі кваліфікації ЧС-2023
Чоловіча збірна України з баскетболу / Фото - ФБУ
7 липня відбудеться матч кваліфікації на чемпіонат світу-2023 між збірними України та Іспанії.

Поєдинок відбудеться в Ризі ( Латвія ).

Початок матчу – о 19:00. Трансляція буде доступна на телеканалі XSPORT, а також на порталі XSPORT.ua.

Раніше стала відома заявка збірної України на гру з іспанцями.

Нагадаємо, що команда Айнарса Багатскіса вже гарантувала собі вихід до другого раунду кваліфікації. Напередодні українці в гостях обіграли Північну Македонію з рахунком 73:68.


 
Володимир Кириченко
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Айнарс Багатскіс

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