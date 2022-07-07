Багатскіс: «Після всіх тренувань і обговорень визначимо, хто не буде грати проти македонців»
Сьогодні збірна України зустрінеться з титулованими іспанцями в матчі кваліфікації ЧС-2023
Матч відбору на планетарний форум дивіться в прямому ефірі на телеканалі XSPORT
15:51
Чоловіча збірна України з баскетболу / Фото - ФБУ7 липня відбудеться матч кваліфікації на чемпіонат світу-2023 між збірними України та Іспанії.
Поєдинок відбудеться в Ризі ( Латвія ).
Початок матчу – о 19:00. Трансляція буде доступна на телеканалі XSPORT, а також на порталі XSPORT.ua.
Раніше стала відома заявка збірної України на гру з іспанцями.
Нагадаємо, що команда Айнарса Багатскіса вже гарантувала собі вихід до другого раунду кваліфікації. Напередодні українці в гостях обіграли Північну Македонію з рахунком 73:68.
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