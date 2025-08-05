Олег Гончар

Захисник Юти Джаз і збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк розповів, чому не зможе допомогти національній команді в найближчих матчах прекваліфікації до чемпіонату світу-2027. Слова баскетболіста навів паблік Base of Ukrainian Sports.

«На даний момент в мене травма стопи. Проходжу лікування. За станом здоровʼя не можу допомогти збірній, як би я цього не хотів. Тому на ці ігри не маю змоги допомагати команді» Святослав Михайлюк

Український захисник, який у сезоні 2024/25 провів за "Юту" 41 матч пропустить стартові поєдинки прекваліфікації ЧС-2027, де Україна змагатиметься проти Словаччини (6 серпня) та Швейцарії (8 серпня).

Раніше головний тренер Айнарс Багатскіс підтвердив відсутність гравців НБА та її фарм-ліги.