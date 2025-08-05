Михайлюк не зіграє за збірну України через травму
Захисник Юти Джаз повідомив, чому не зможе приєднатися до збірної України
близько 2 годин тому
Захисник Юти Джаз і збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк розповів, чому не зможе допомогти національній команді в найближчих матчах прекваліфікації до чемпіонату світу-2027. Слова баскетболіста навів паблік Base of Ukrainian Sports.
«На даний момент в мене травма стопи. Проходжу лікування. За станом здоровʼя не можу допомогти збірній, як би я цього не хотів. Тому на ці ігри не маю змоги допомагати команді»
Український захисник, який у сезоні 2024/25 провів за "Юту" 41 матч пропустить стартові поєдинки прекваліфікації ЧС-2027, де Україна змагатиметься проти Словаччини (6 серпня) та Швейцарії (8 серпня).
Раніше головний тренер Айнарс Багатскіс підтвердив відсутність гравців НБА та її фарм-ліги.