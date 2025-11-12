Олег Гончар

Український баскетболіст Юти Джазз Святослав Михайлюк допоміг підрозділу сил оборони України, в якому служить його колишній партнер по дитячій команді.

Про це повідомив колишній головний тренер Черкаських Мавп Максим Міхельсон.

За словами Міхельсона, український військовий Микола Красилинець, вихованець Черкаських Мавп і колишній партнер Святослава Михайлюка по дитячій команді, записав відео з подякою за автомобіль, який Святослав придбав для їхнього підрозділу.

Міхельсон розповів, що автомобіль допомагатиме захисникам виконувати завдання та рятувати життя.

Тренер заявив, що батько Святослава надіслав йому це відео з проханням не поширювати, бо Михайлюк не любить уваги до своєї благодійності. Однак Міхельсон вирішив поділитися.

Фахівець ще й додав, що Святослав багато робив для українців і дітей ще до повномасштабного вторгнення й досі, але тихо, щиро та від серця.

Нагадаємо, раніше в останньому матчі за Юту Михайлюк набрав 20 очок.