Святослав Михайлюк набрав 20 очок за Юту
Українець допоміг Джаз розгромити Пейсерс
6 хвилин тому
Святослав Михайлюк
Український баскетболіст Юти Джаз Святослав Михайлюк вийшов у стартовому складі проти Індіани Пейсерс і зіграв ключову роль у розгромній перемозі 152:128.
Українець провів на паркеті 27 хвилин, набравши 20 очок (8/10 з гри, 3/5 триочкових, 1/1 штрафних), 4 підбирання, 4 передачі та 1 блокшот.
Михайлюк став одним з лідерів атаки Юти, яка встановила рекорд сезону за очками. Джаз перервали серію поразок.
Середні показники українця цього сезону: 10,3 очка, 2,9 підбирання, 1,9 передачі за 22,4 хвилини при 47,7% з гри.