Михайлюк розповів, що велика кількість гравців НБА засудили агресію рф та пропонували допомогу

Свят розповів, що небайдужих було багато

Фото: FIBA

Захисник збірної України Святослав Михайлюк розповів, яка реакція була в НБА на повномасштабне вторгнення росії на території України.



Розкажіть про свій благодійний фонд Hope for Ukraine, який ви створили разом із Олексієм Ленем?

Ми допомагаємо переселенцям в Україні. Мій батько отримує кошти – і купує все необхідне для переселенців у Черкасах та Корсунь-Шевченківському, звідки мої батьки. По всій області намагаємося допомогати людям, які цього потребують.

Було таке, що гравці НБА до вас підходили і казали: «Свят, чим я можу допомогти?»

Так, таких історій було багато. Підходили і до мене, і до Олексія Леня. Багато гравців НБА висловлювалися проти агресії росії і питали, чим можуть допомогти.

Не було в планах залучити до допомоги фонду Леброна Джеймса? Його номер із часів «Лейкерс» у вас залишився?

(Посміхається). Номер його у мене залишився. Я можу його запитати, якщо він захоче допомогти.

Ексгравець «Лейкерс» Станіслав Медведенко хоче виставити на аукціон в Америці свої чемпіонські персні, щоб допомогти дітям. Він вас не запрошував прийняти участь в аукціоні?

Мені він не пропонував. Але, думаю, у нього все вийде і він зможе залучити кошти на допомогу Україні.

Також Михайлюк розкрив причину, чому Лень не грає в кваліфікації ЧС-2023.