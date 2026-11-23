Михайлюк встановив рекорд результативності серед українців в історії НБА
Український легіонер Юти провів фантастичний матч проти Далласу
У ніч на 23 листопада Юта поступилася Далласу (114:116) у матчі регулярного сезону НБА.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став атакувальний захисник Джаз українець Святослав Михайлюк, який набрав 39 очок (12/23 з гри, 10/15 триочкові, 5/5 штрафні), зробив 5 підбирань та віддав 3 передачі за 32 хвилини на майданчику.
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Для 29-річного баскетболіста це новий особистий рекорд результативності в НБА. Попередній становив 28 очок проти Детройта (103:114) у листопаді 2025-го.
Крім того, Святослав встановив рекорд серед усіх українських гравців в історії ліги.
Раніше найкращий результат належав колишньому гравцю Атланти Олексію Леню, який набрав 33 очки в матчі проти Мілвокі (107:115) у квітні 2019-го.
Також Святослав реалізував 10 триочкових – це другий найкращий показник за один матч в історії Юти. На першому місці Боян Богданович, який у 2022 році влучив 11 дальніх кидків проти Оклахоми.
Напередодні провів результативний матч проти Фінікса.
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