Михайлюк: «Спочатку був націлений приїхати на Євробаскет, але зараз є можливість вийти на ЧС-2023»
Михайлюк: «Я завжди готовий приїхати до збірної України, це мій спортивний та соціальний обов'язок»
Святослав зазначив, що хоче зіграти в трьох матчах
20:45
Захисник «Торонто» Святослав Михайлюк розповів про повернення до збірної України перед матчами відбору на чемпіонат світу-2023. Слова гравця наводить ФБУ.
«Повірте, я завжди готовий приїхати в збірну України, це мій спортивний та соціальний обов’язок перед баскетбольною школою, що мене виховувала, перед Україною, де я виріс.
Тим більше зараз, коли нашій країні, як ніколи, потрібна підтримка та об’єднання. Я радий бути разом з командою.
Ще одним мотивом приїзду є турнірна ситуація, ми маємо хороші шанси вдруге поїхати на чемпіонат світу, нам потрібно це зробити. Цілком вірогідно, зіграю в усіх трьох матчах, важливо аби здоров’я дозволило».
Відзначимо, що після прибуття в збірну Михайлюк проведе всього чотири тренування.
Нагадаємо, збірна України в Ризі 1 липня зіграє проти Грузії, а 7 липня проти Іспанії. 4 липня українці в гостях зіграють з Північною Македонією.
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