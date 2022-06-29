Михайлюк: «Я завжди готовий приїхати до збірної України, це мій спортивний та соціальний обов'язок»

Захисник «Торонто» Святослав Михайлюк розповів про повернення до збірної України перед матчами відбору на чемпіонат світу-2023. Слова гравця наводить ФБУ.



Тим більше зараз, коли нашій країні, як ніколи, потрібна підтримка та об’єднання. Я радий бути разом з командою.

Ще одним мотивом приїзду є турнірна ситуація, ми маємо хороші шанси вдруге поїхати на чемпіонат світу, нам потрібно це зробити. Цілком вірогідно, зіграю в усіх трьох матчах, важливо аби здоров’я дозволило».