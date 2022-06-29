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Михайлюк: «Я завжди готовий приїхати до збірної України, це мій спортивний та соціальний обов'язок»

Святослав зазначив, що хоче зіграти в трьох матчах
Баскетбол Збірна України
20:45
Михайлюк: «Я завжди готовий приїхати до збірної України, це мій спортивний та соціальний обов'язок»

Захисник «Торонто» Святослав Михайлюк розповів про повернення до збірної України перед матчами відбору на чемпіонат світу-2023. Слова гравця наводить ФБУ.

«Повірте, я завжди готовий приїхати в збірну України, це мій спортивний та соціальний обов’язок перед баскетбольною школою, що мене виховувала, перед Україною, де я виріс.

Тим більше зараз, коли нашій країні, як ніколи, потрібна підтримка та об’єднання. Я радий бути разом з командою.

Ще одним мотивом приїзду є турнірна ситуація, ми маємо хороші шанси вдруге поїхати на чемпіонат світу, нам потрібно це зробити. Цілком вірогідно, зіграю в усіх трьох матчах, важливо аби здоров’я дозволило».

Відзначимо, що після прибуття в збірну Михайлюк проведе всього чотири тренування.

Нагадаємо, збірна України в Ризі 1 липня зіграє проти Грузії, а 7 липня проти Іспанії. 4 липня українці в гостях зіграють з Північною Македонією.

Карен Агабекян
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Святослав Михайлюк

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