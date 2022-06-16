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Наставник збірної України U-20 підписав нову угоду з румунським колективом

Віталій Степановський продовжить клубну роботу
Баскетбол Українські легіонери
16 червня 21:20
Наставник збірної України U-20 підписав нову угоду з румунським колективом
Віталій Степановський / Фото - basket.com.ua
Український фахівець Віталій Степановський уклав нову угоду з румунським клубом «Крайова». Про це повідомив офіційний сайт команди.

Степановський тричі ставав чемпіоном України з южненським «Хіміком» – один раз як асистент і двічі як головний тренер. Також Степановський займає посаду наставника чоловічої збірної України U-20 і асистента головного тренера в національній команді.

Степановський прийшов в «Крайову» в кінці березня. Команда завершила сезон, зайнявши 5 місце в регулярному чемпіонаті Румунії, і програвши в першому раунді плей-офф «Пітеште» (1: 2).

Раніше Степановський розповів про те, що на чемпіонаті Європи в Чорногорії (Дивізіон А) за його команду зіграють два представника NCAA (Національна асоціація студентського спорту).
Володимир Кириченко
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