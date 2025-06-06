НБА може розширити лігу: влітку ухвалять рішення

У липні керівництво ліги вирішить, чи варто додавати нові команди до складу асоціації.

близько 4 годин тому

Адам Сільвер
Фото: Getty Images
Денис Сєдашов

Денис Сєдашов

Комісіонер Національної баскетбольної асоціації Адам Сільвер повідомив, що цього літа керівництво НБА офіційно обговорить перспективу розширення ліги. Слова наводить Sportsnet.

У липні в Лас-Вегасі відбудеться зустріч власників клубів, і однією з тем буде їхнє ставлення до ідеї розширення. У нас вже є комітети, які працюють над цим питанням, і, гадаю, саме на цій зустрічі ми отримаємо вказівки щодо подальших дій.

Адам Сільвер

Водночас очільник НБА зазначив, що навіть за підтримки з боку власників клубів створення нових команд не є автоматичним процесом. За його словами, розширення фактично означає «продаж частки» в лізі, що вимагає стратегічного бачення її майбутнього.

Якщо ви вірите в НБА, вам не обов’язково шукати нових партнерів. Але ми також розуміємо, що є ринки – як у США, так і за кордоном – які поки що не представлені в лізі, хоча й заслуговують цього. Таких місць, можливо, навіть більше, ніж ми реально можемо охопити.

Адам Сільвер

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