Юта може обміняти конкурента Михайлюка

Олег Гончар

Юта Джаз активно вивчає можливість обміну захисника Колліна Секстона, повідомив інсайдер Еван Сайдері.

26-річний гравець, чий контракт на 19,1 млн доларів завершується після сезону 2025/26, став предметом трансферних чуток через плани клубу перебудувати склад.

Секстон у сезоні 2024/25 зіграв 63 матчі, у середньому набираючи 18,4 очка, 4,2 передачі та 2,7 підбирання за 27,9 хвилин із 40,6% влучності триочкових. Його результативність робить гравця привабливим для команд, які шукають атакувального захисника, але Юта прагне звільнити місце для молоді.

Обмін Секстона може відкрити додаткові хвилини для українського свінгмена Святослава Михайлюка, якщо Джаз активують опцію в його контракті на сезон 2025/26.

Джаз, які фінішували 12-ми в Західній конференції (31-51), планують омолодження складу, що може включати трейд Секстона до дедлайну в лютому 2026 року. Потенційні претенденти на гравця не названі, але інтерес до нього можливий від команд рівня плей-оф.