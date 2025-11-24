НБА назвала фаворитів цього сезону
Оклахома-Сіті Тандер очолює список, Детройт Пістонс — на 4-му місці
близько 4 годин тому
Рейтинг сили команд НБА базується на останніх результатах, статистиці ефективності та прогнозах на майбутнє. Топ-3 без змін: Тандер (15-1) домінують на Заході, Наггетс (11-3) тримаються завдяки Йокічу, Рокетс (12-3) вражають молодою обороною.
Детройт Пістонс (13-2) піднявся на 4-те місце — 11 перемог поспіль роблять їх фаворитами Сходу. Клівленд Кавальерс (11-4) на 5-му.
Повний рейтинг сили команд НБА-2025/2026:
- Оклахома-Сіті Тандер
- Денвер Наггетс
- Х'юстон Рокетс
- Детройт Пістонс
- Клівленд Кавальерс
- Лос-Анджелес Лейкерс
- Фінікс Санз
- Сан-Антоніо Сперс
- Торонто Репторс
- Нью-Йорк Нікс
- Маямі Гіт
- Міннесота Тімбервулвз
- Орландо Меджик
- Атланта Гокс
- Філадельфія Сіксерс
- Голден Стейт Ворріорз
- Мілвокі Бакс
- Бостон Селтікс
- Чикаго Буллз
- Портленд Трейл Блейзерс
- Лос-Анджелес Кліпперс
- Мемфіс Гріззліз
- Даллас Маверікс
- Юта Джаз
- Шарлотт Горнетс
- Сакраменто Кінгз
- Бруклін Нетс
- Нью-Орлеан Пеліканс
- Індіана Пейсерс
- Вашингтон Візардс