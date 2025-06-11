НБА оголосила учасників виїзного матчу сезону в Мехіко
Матч сезону відбудеться 1 листопада
близько 1 години тому
Національна баскетбольна асоціація оголосила команди, які зіграють у щорічному виїздному матчі регулярного чемпіонату НБА в Мехіко. Гра відбудеться 1 листопада за участі Даллас Маверікс та Детройт Пістонс.
Це буде вже 34-та гра, проведена в столиці Мексики з 1992 року. Для Маверікс це вже восьмий візит до Мехіко, а для Пістонс — третій.
Оклахома-Сіті розгромила Індіану у другому матчі фіналу НБА.