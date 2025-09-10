Олег Гончар

Гравці команд NCAA Майкелл Робінсон і Стивен Васкес з «Фресно Стейт», а також Джейлен Уівер із «Сан-Хосе Стейт» отримали пожиттєву дискваліфікацію за порушення правил NCAA щодо ставок на власні ігри та маніпуляцію результатами, повідомляє Courtside Buzz.

Троє спортсменів не лише втратили право виступати в баскетболі NCAA, але й були відраховані зі своїх навчальних закладів.

За даними NCAA, у січні 2025 року Робінсон і Васкес, які раніше були сусідами по кімнаті у «Фресно Стейт», домовилися через месенджер, що Робінсон умисно зіграє нижче свого рівня за кількома статистичними показниками в одному з матчів. Вони залучили третю особу та зробили ставки на загальну суму $2200, що принесло їм виграш у $15,950, який вони поділили між собою.

Згодом Робінсон почав регулярно робити ставки через платформи фентезі-спорту, включно з 13 ставками на суму $454, які стосувалися його власної гри та виступів Уівера, його одноклубника. Уівер також приєднався до схеми, зробивши ставку на $50 у парі, що включала його, Робінсона та ще одного гравця, і виграв $260.

Розслідування NCAA розпочалося після повідомлень від «Фресно Стейт» та моніторингу букмекерських контор, які виявили підозрілі ставки на Робінсона. Робінсон і Васкес відмовилися співпрацювати з розслідуванням, тоді як Уівер визнав свою провину.

Усі троє були виключені зі своїх команд і більше не навчаються у своїх вишах. NCAA підкреслила, що маніпуляція результатами та ставки на власні ігри порушують правила етичної поведінки, що призводить до втрати права на участь у змаганнях. Жодних санкцій проти «Фресно Стейт» чи «Сан-Хосе Стейт» не застосовано.

