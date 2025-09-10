Олег Гончар

Зірку Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса помилково звинуватили в публікації авторської колонки в китайському державному виданні People’s Daily, повідомляє The Athletic.

8 вересня, низка інформаційних агентств, зокрема Associated Press і Reuters, повідомили, що Джеймс нібито написав есе для газети, контрольованої Комуністичною партією Китаю. Після цього баскетболіста почали критикувати в Гонконзі та США.

Два джерела, близькі до баскетболіста, спростували цю інформацію, заявивши, що Леброн не подавав жодного есе до газет КНР. Натомість він давав групові інтерв’ю журналістам у двох містах, які відвідав під час поїздки. Слова, приписані Джеймсу в статті, є достовірними, але вони не були ексклюзивними чи поданими як авторська колонка.

Нагадаємо, Леброн може покинути Лейкерс заради ексклубу Дончича.