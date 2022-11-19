«Прометей» здобув восьму перемогу у Латвійсько-Естонській лізі
Новачок «Прометея»: «Це завжди класно виграти дебютний матч в новій команді»
Джеймс Діккі залишився задоволений своєю грою
— Джеймсе, це твоя перша гра за «Прометей» і у першому ж матчі ти маєш дабл-дабл. Вітаю тебе із гарною грою. Які в тебе враження?
— Ми здобули перемогу. Це найважливіше. Однак грали ми не дуже добре. Ми побачили багато речей, над якими маємо працювати. Це завжди класно виграти перший матч у новій команді. Це завжди приголомшливо здобути першу перемогу в дебютній грі. Але ми маємо багато роботи попереду.
— Ти задоволений своєю власною грою?
— Я не буду занадто суворо себе оцінювати. Ти знаєш, нова команда, нова ситуація, я мав вивчити багато нових комбінацій. Я намагався грати самовіддано. Я радий, що грав саме так.
— Ти вже маєш взаєморозуміння із партнерами по команді?
— Так, безперечно. Мені просто потрібно ще трошки більше часу зігратися з хлопцями, віднайти, створити, побудувати з ними «хімію» і все буде добре.
Раніше ми повідомляли, що «Прометей» здобув чергову перемогу.
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