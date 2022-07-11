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Одна з головних зірок НБА підпише з «Філадельфією» нову угоду

32-річний американець погодився на значне скорочення зарплати
Баскетбол НБА
18:55
Одна з головних зірок НБА підпише з «Філадельфією» нову угоду
Джеймс Харден / Фото - 6abc.com
«Філадельфія» і 32-річний захисник Джеймс Харден домовилися про новий контракт. Про це в Twitter повідомив менеджер гравця Лоренцо Макклауд.

У переговорах також брали участь президент з баскетбольних операцій «Сіксерс» Деріл Морі і співвласник клубу Майкл Рубін.

Раніше повідомлялося, що контракт зоряного гравця буде розрахований на два роки, а Харден погодився на скорочення зарплати на 15 млн доларів.

У минулому сезоні чемпіона Лондона-2012 провів за «Філадельфію» 21 матч, набираючи в середньому 21,0 очка, 10,5 передачі, 7 підбирань і 1,3 перехоплення.

Була інформація, що Харден відхилив опцію гравця в контракті з клубом і став необмежено вільним агентом.
Володимир Кириченко
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Джеймс Харден Філадельфія 76

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