Джеймс Харден став необмежено вільним агентом
Одна з головних зірок НБА підпише з «Філадельфією» нову угоду
32-річний американець погодився на значне скорочення зарплати
Джеймс Харден / Фото - 6abc.com«Філадельфія» і 32-річний захисник Джеймс Харден домовилися про новий контракт. Про це в Twitter повідомив менеджер гравця Лоренцо Макклауд.
У переговорах також брали участь президент з баскетбольних операцій «Сіксерс» Деріл Морі і співвласник клубу Майкл Рубін.
Раніше повідомлялося, що контракт зоряного гравця буде розрахований на два роки, а Харден погодився на скорочення зарплати на 15 млн доларів.
У минулому сезоні чемпіона Лондона-2012 провів за «Філадельфію» 21 матч, набираючи в середньому 21,0 очка, 10,5 передачі, 7 підбирань і 1,3 перехоплення.
Була інформація, що Харден відхилив опцію гравця в контракті з клубом і став необмежено вільним агентом.
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